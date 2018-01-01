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"Такое ощущение, что они приходят жрать": Леонид Якубович пожаловался на своих зрителей

Сегодня, 13:53

Ведущий рассказал, куда девается еда, которую приносят на программу.

Леонид Якубович
Ведущий рассказал, куда девается еда, которую приносят на программу sarreg.ru
Российский телеведущий, актер, сценарист, писатель, продюсер Леонид Якубович решил пожаловаться на поведение своих зрителей, и ответить на вопрос, который, по его словам, волнует всю страну много лет.

В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, "куда девается жратва" после окончания сьемок программы "Поле Чудес".

"Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное", - пожаловался ведущий.

Он добавил, что администраторы успевают предупредить, чтобы не задавили детей.

"Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", - отметил Якубович.

Ранее темнокожий двойник Леонида Якубовича потешил Сеть.

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Теги:  
Леонид Якубович, Поле чудес, зрители
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