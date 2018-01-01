"Такое ощущение, что они приходят жрать": Леонид Якубович пожаловался на своих зрителей

Ведущий рассказал, куда девается еда, которую приносят на программу.
В интервью "Комсомольской правде" он рассказал, "куда девается жратва" после окончания сьемок программы "Поле Чудес".
"Как только заканчивается съемка, я имею только одну задачу – успеть выскочить из студии. Потому что все бросаются к барабану и съедают все, что принесли. Причем, это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное", - пожаловался ведущий.
Он добавил, что администраторы успевают предупредить, чтобы не задавили детей.
"Администраторы только и орут: "Осторожно, детей не задавите!" Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается", - отметил Якубович.
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