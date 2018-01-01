"Такого Хабенского еще не видела": актер устроил скандал из-за вопроса журналистки

Видео инцидента уже собрало на YouTube более 600 тысяч просмотров.

Хабенский поспорил с журналисткой после показа "Собибора". Facebook

Актер и режиссер Константин Хабенский спровоцировал скандал на премьере фильма "Собибор" в Санкт-Петербурге. Причиной послужил неточно сформулированный вопрос журналистки.

Хабенский недопонял вопрос из зала и устроил задавшей его женщине женщине публичную порку. Видео инцидента уже собрало на YouTube более 600 тысяч просмотров.

На мероприятии, состоявшемся в конце апреля, представительница СМИ задала Хабенскому вопрос о том, как, по его мнению, на фильм отреагирует публика, которая придет "с попкорном и кока-колой". На что тут же получила ответ актера и теперь уже режиссера: "Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?".

Как отмечается в комментариях к видео: "Какой-то сюрреализм, если читать:

- ...А чего вы волнуетесь? Вы чего? Вы понимаете, какие люди живут рядом с вами?

- Я понимаю.

- Что вас волнует?

- Мне тоже хочется, чтобы до них это дошло.

- Скажите мне, ЧТО с вами живёт рядом?

- Ну, все те...

- Нет, те все - кто?

- Наши...

- О чём вопрос? Скажите.

- Вы так реагируете, правда...

- Нет. Я живо реагирую. Просто кровно интересен ваш вопрос. Кровно. Кто придёт на этот фильм? Что... что вас волнует, скажите, пожалуйста?

- Меня волнует...

- Нет, извините! Что вас волнует?

- Меня волнует, чтоб они не крутили попкорном во время фильма.

[Смех в зале. Аплодисменты.]

- Если можно, я скажу, что во время фильма было так тихо, что...

- Щас секунду! Щас, секунду! Вы завязаны с попкорном или с чем? С продажами? Скажите. Меня тоже волнует. Я написал в какой-то там... в каком-то интервью, что, может быть, на десятой минуте остановится хруст. Что вас волнует, скажите мне?

- ...

- Вы моя... мой человек, который живет в моём городе. Что вас волнует, скажите пожалуйста. Пожалуйста. Без всяких иных вещей. Что... чего вы боитесь? Ёп твою мать. Вот пожалуйста.

- Не будем в таком тоне.

- Нет, извините. Я просто хочу понять, что вас волнует.

- У меня ещё один вопрос".

В комментариях большинство людей раскритиковало поведение актера: "Да что с ним такое??? Устал, что ли", "Если кто-то считает, что Константин прав по сути, то поймите, он не прав по форме. Хамское проведение Хабенского просто удивляет. Я лично уважала Константина, но это поведение оправдать не смогу", "Стриженова на первом тоже тупит с вопросами!", "Одному мне, что ли показалось, что Хабенский несет какую-то неадекватную херню… Может, устал, конечно, или перенервничал, или еще чего, но тем не менее" и т.п.

Хотя некоторые отмечают: "Ого! Такого Хабенского еще не видела. Респект".

Ранее Хабенский рассказал про "поцелуй" с Анджелиной Джоли. Артист признался, что у него был полный рот кинокрови.

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