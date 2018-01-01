Такой вы Тину еще не видели: популярная украинская певица удивила поклонников полуобнаженными фото

Артистка выложила в Instagram пикантные снимки.

Тренер "Голоса страны-8" Тина Кароль удивила поклонников нетипичными для нее фото. На серии снимков певица позирует полуголая в постели, одетая только в рубашку, и на паре кадров она прикрывает грудь котом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась серией откровенных снимков, снятых на камеру Polaroid.

Такой фотосессией артистка порадовала себя на День святого Валентина. Автором сьемки выступила звездный фотограф Соня Плакидюк, которая ранее уже сотрудничала с Кароль.

Поклонники, которые привыкли видеть Кароль в более скромных образах, накинулись на певицу за такие фото, мол, какой она подает пример детям.

"Пошло и стыдно", "Мы воспринимаем Тину как символ женской чистоты, а это что-то непонятное", "Нееет! Тина, не становись такой, как все!!!!".

Другие же встали на защиту артистки: "Невероятно женственная и сексуальная", "Ооо божеее, что эта королева делает со мной? Воздуха мне пожалуйста", "В такие моменты мне жаль, что я не мужчина".

Ранее в Сети набирает популярность видео с пухленькой Тиной Кароль.