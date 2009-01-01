"Танці з зірками": Дмитрий Комаров уступил свое место на паркете Юрию Ткачу

Наименьшее количество баллов по результатам обоих эфиров и недельного зрительского голосования получили Сергей и Снежана Бабкины.

Вчера на телеканале "1+1" состоялся седьмой прямой эфир легендарного обновленного проекта "Танці з зірками" , темой которого стал "ретро цирк".

Первыми на паркете появились Юрий Ткач и Илона Гвоздева в образах льва и его укротительницы, продемонстрировав зажигательную сальсу. Юмористический номер закончился неожиданным результатом: лев укротил свою дрессировщицу. Впрочем, судьи отметили, что хотели бы увидеть Юрия Ткача не только в юмористических амплуа, но и в более серьезных. За свой номер пара получила 21 балл.

Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко выполнили впечатляющее танго, кружась над паркетом в невероятных акробатических поддержках.

"Я очень благодарна этому проекту за то, что он открыл Украине такого глубокого человека, как Вы, Ахтем. Мне очень нравится, когда ваши бархатно-карие глаза улыбаются", — прокомментировали Екатерина Кухар. Однако участники получили от судей 22 балла.

Наталья Могилевская во время подготовки номера победила свой самый большой страх, страх высоты, и прыгнула вместе со своим партнером Игорем Кузьменко с банджо.

На паркете "Танців з зірками" пара выполнила самбу в юмористическом номере, превратившись в двух застенчивых толстяков. Судьи оценили номер Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко в 19 баллов.

Лирический джаз в исполнении Нади Дорофеевой и Евгения Кота был оценен строгими судьями в 28 баллов. Партнер Нади продемонстрировал невероятный и даже опасный трюк на пилоне.

"Для меня в этом шоу главная прима — Вы", — обратилась Екатерина Кухар к Наде Дорофеевой и подарила участнице цветок орхидеи в знак своего расположения.

Во время выполнения пасодобля иллюзионистом Дмитрием Комаровым и его партнершей Александрой Кучеренко на паркете происходила настоящая магия, ведь пара демонстрировала невероятные трюки и фокусы. А в финале номера Александра даже распилила Дмитрия пополам.

"Дмитрий, то что вы выдающийся маг и волшебник для меня не удивительно. Каждый раз побеждать в зрительском голосовании — ничто иное, как мистика. Приз зрительских симпатий, разве не это является вашей величайшей победой на этом проекте", — отметил Monatik. А Екатерина Кухар попросила Дмитрия самостоятельно оценить свой номер. На что участник сказал, что свою хореографию высоко оценить не может, но хотел бы, чтобы его партнерша Александра за свой тяжелый труд и усердие хотя бы раз получила максимальную оценку. И Екатерина Кухар выполнила желание Комарова, поставив паре 10 баллов. В сумме Дмитрий и Александра получили 20 баллов.

Сергей и Снежана Бабкины выполнили драматический фокстрот под песню группы Океан Ельзи "Обійми", превратившись в грустного клоуна и ангела, который его спасает.

"Столько боли было в вашем танце, я почувствовал и пропустил это через себя. Душу под маской не спрячешь. Благодарю вас за болезненный, но такой глубокий номер", — прокомментировал Monatik. Коллеги артиста и танцовщика также высоко оценили номер супругов, в сумме поставив 29 баллов.

Специальным гостем выпуска стал всемирно известный американский танцовщик и солист балета "The Great Gatsby" Клиффорд Уильямс, а пару ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе составила участница "Танців з зірками" Оля Полякова.

Наименьшее количество баллов по результатам обоих эфиров и недельного зрительского голосования получили Сергей и Снежана Бабкины, Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко, а также Юрий Ткач и Илона Гвоздева. После выполнения "танца за жизнь" парой Юрия Ткача и Сергея Бабкина судьи должны были решить судьбу участников. Так, Monatik. и Влад Яма отдали свой голос за супругов Бабкиных, Екатерина Кухар — за Юрия Ткача. Таким образом, проект должны были покинуть Юрий Ткач и Илона Гвоздева, но Дмитрий Комаров своим благородным поступком изменил этот результат.

"Мы с Сашей приняли решение уступить свое место Юрию Ткачу. Для нас сейчас все пары - наша семья, мы уже давно перестали быть конкурентами. Без Юры Ткача шоу станет слишком серьезным. Спасибо моей партнерше Александре Кучеренко, ведь ей было непросто. Спасибо всем поклонникам, которые голосовали за нас, и прошу средства, полученные за смс и телефонные звонки за нашу пару, перечислить на благотворительность — лечение больного ребенка. Если не бояться и идти вперед, то абсолютно каждый может вывернуть свой мир наизнанку. Друзья, до встречи!", — сказал Дмитрий Комаров.

Напомним, ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал героем аниме.