"Танці з зірками": Комаров, Ткач и Бабкин не могут поделить Шоптенко

Звездных участников ждет настоящее испытание.

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В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится шестой прямой эфир легендарного обновленного проекта "Танці з зірками".

В рамках шестого выпуска звездных участников "Танців з зірками" ждет настоящее испытание для сильнейших.

Так, в следующее воскресенье Наталья Могилевская, Ахтем Сеитаблаев, Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров, Юрий Ткач и Сергей Бабкин на одну неделю обменяются партнерами и уже через несколько дней выйдут на главный паркет страны с танцовщиками, которые составляли пары их конкурентам в шоу. Новые пары и схема шоу результатов до сих пор держатся в тайне: с каким из своих партнеров одна из звезд покинет проект — неизвестно.

Неожиданная новость застала участников "Танців з зірками" врасплох, а некоторые звезды даже не могут поделить партнеров между собой. Так, Евгений Кот опубликовал в своих социальных сетях шутливое видео, в котором спорит с Надей Дорофеевой, кто из них будет танцевать с Дмитрием Комаровым.

#Repost @tanci1plus1 (@get_repost) @nadyadorofeeva Жваві дискусії щодо того, хто буде цієї неділі танцювати в парі з @komarovmir! #ПоверненняЛегенди #танціззірками Публикация от Евгений Кот (@kot_jenya) Сен 28 2017 в 5:54 PDT

В свою очередь, Дмитрий Комаров, Юрий Ткач и Сергей Бабкин опубликовали фото, на котором "делят" Алену Шоптенко, а Дмитрий даже признался Александре Кучеренко, что готов променять ее на другую партнершу только на одну неделю: "Сашка, извини. На неделю ухожу к другой. Друзья, как вы думаете, кто составит мне пару? Танцоров не предлагать, только танцовщиц", — намекнул путешественник на шутку Евгения Кота.

А вот Илона Гвоздева уже начала ревновать своего звездного партнера Юрия Ткача к новой танцовщице: "Собрался к другой? Ну давай, сравни и возвращайся", — сказала темпераментная Илона.

Собрался к другой партнерше,ну давай.... Сравни и возвращайся @1plus1tv @tanci1plus1 @yuriy_tkach_fan @yuriy_tkach @ilonagvozdeva Публикация от ilonagvozdeva (@ilonagvozdeva) Сен 27 2017 в 1:43 PDT

Тем временем, жена Сергея Бабкина, в отличие от Илоны Гвоздевой, сохраняет полное спокойствие по поводу новых правил: "Мы с Сергеем готовы к этому испытанию, ведь, в первую очередь, мы актеры", — призналась Снежана. Наталья Могилевская также не скрывает своих эмоций по поводу нового партнера: "Я озадачена: не ожидала последних изменений. Игорь, я скучаю. Как ты там без меня?", — подписала фото певица.

Отметим, что шестой выпуск "Танців з зірками" откроет наиболее эксцентричный танцевальный проект "D'arts" со страстным аргентинским танго, специальный гость – Макс Барских.

Напомним, Камалия прокомментировала уход из проекта "Танці з зірками".