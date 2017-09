"Танці з зірками": поцелуй Оли Поляковой, откровения Натальи Могилевской, Нади Дорофеевой и Камалии

На этой неделе шоу покинула пара Наталья Холоденко и Виталий Загоруйко.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко Пресс-служба

В воскресенье вечером, 10 сентября, на телеканале "1+1" прошел третий прямой эфир обновленного проекта, темой которого стали "50 оттенков любви", в его ходе певицапоцеловала судью, а(Камалия) сделали откровенные признания.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе канала.

После подсчета баллов, полученных участниками от судей — Влада Ямы, Екатерины Кухар, певца Monatik (Дмитрий Монатик) и зрителей, шоу покинула пара психолог Наталья Холоденко и Виталий Загоруйко.

Прямой эфир открыла самая красивая балетная пара Европы — Кухар и ее муж Александр Стоянов, которые поразили зрителей чувственной постановкой под сингл "Take me to church" ирландского музыканта Hozier.

Интересно, что выпуск провела Катерина Осадчая, объяснив, что ее муж и бессменный ведущий "Танців з зірками" Юрий Горбунов остался дома с ребенком.

Первой парой, которая вышла на главный паркет страны стали Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко. Звездные участники выполнили страстную сальсу, а Холоденко даже призналась, что подозревает, что между артистами есть симпатия. Судьи оценили их выступление в 22 балла.

Позже Юрий Ткач и Илона Гвоздева покорили зрителей чувственным модерном, который актер посвятил своей дочери и жене, от судей они получила 19 баллов.

Дорофеева и Евгений Кот на главном паркете страны станцевали яркое танго, также исполнительница поделилась, как познакомилась со своим мужем и певцом Владимиром Дантесом.

"Наш танец мне очень близок, в нем говорится о том, как иногда бывает непросто в отношениях. До того, как я встретила Вову, у меня были тяжелые отношения с парнем на протяжении четырех лет. Я помню момент, когда я ехала на гастроли, и мы случайно встретились с Вовой. Он зашел ко мне в купе и сказал: "Я женюсь на тебе". Именно тогда я поняла, что хочу быть вместе с этим человеком", — сказала артистка.

Яма признался, что считает пару главными претендентами на победу, и вместе судьи проекта оценили ее выступление в 26 баллов.

Сергей и Снежана Бабкины в этот вечер отсутствовали на съемочной площадке, поскольку у Сергея еще до начала проекта было запланировано участие в большом музыкальном фестивале в Минске, которое не было возможности отменить.

Поэтому квик степ в исполнении Сергея и Снежаны Бабкиных показали в записи, которая была сделана на генеральной репетиции с одного дубля. Судьи были обескуражены отсутствием пары на паркете и решили, что справедливо будет поставить участникам баллы ниже, чем всем присутствующим: супруги получили от каждого по три балла.

Холоденко и Виталий Загоруйко сразу после прошлого эфира отправились на подготовку выступления в Барселону — на родину пасодобля. Кроме того, Наталья призналась, что прошла долгий и трудный путь, прежде чем смогла принять себя настоящую.

"Невозможно строить счастье, если ты не любишь самого себя. В детстве меня постоянно оскорбляли и смеялись над внешностью. Моя жизнь изменилась после того, как в школе появился психолог, которая впервые сказала мне, что я красавица. Именно поэтому я выбрала такую профессию", — поделилась участница. Страстный танец судьи оценили в 14 баллов.

Полякова и Степан Мисюрка в образах Дональда Трампа и Мэрилин Монро выполнили на паркете зажигательный ча-ча-ча. Певица во время танца даже запрыгнула на судейский стол и поцеловала судью проекта Екатерину Кухар.

"Оля, Вы, конечно секс-бомба, и, да, я не призываю к фривольностям на паркете. Один балл я не поставлю: мне очень понравилась Ваша ча-ча-ча, ведь это танец флирта, а в этом Вам не нет равных", — заявила Кухар. От судей пара получила 19 баллов.

Камалия и Дмитрий Жук поразили зрителей романтической румбой, а после выступления звездных участников зал еще долго аплодировал и выкрикивал "браво". Также певица призналась, что из-за низких баллов судей на прошлой неделе хотела покинуть проект, но решила еще раз выйти на паркет ради своего мужа.

"Мы познакомились на корпоративе. На меня смотрели все мужчины, но именно от него я чувствовала импульсы. Захур (предприниматель Мохаммад Захур — Ред.) пригласил меня на медленный танец, потом на обед и спросил: "Давай жить вместе?", — призналась артистка. Судьи отметили, что Камалия во время каждого эфира демонстрирует прогресс и оценили ее выступление в 18 баллов.

Могилевская и Игорь Кузьменко станцевали медленный фокстрот под песню близкого друга певицы Андрея Кузьменко ("Кузьма") "Старі фотографії". Артистка поделилась, что этот танец — извинение перед певцом за все, что было не так, а также рассказала о своих отношениях с мужчинами.

"В моей жизни было очень много любви, но своего настоящего мужчину я до сих пор не встретила. Я была очень жестоким человеком. Сейчас чувствую, что моя любовь где-то рядом. Я постоянно спрашиваю себя, какие уроки должна усвоить и насколько мягче стать. Я понимаю, что это моя проблема, но знаю, что стану хорошей и любящей женой", — утверждает она.

От судей пара получила 29 баллов и заняла первое место в турнирной таблице.

Телеведущий Дмитрий Комаров вместе со своей партнершей Александрой Кучеренко в это воскресенье продемонстрировали на паркете, как говорят пользователи социальных сетей, "танцы наизнанку" под песню Shakira "Waka Waka".

"Я решил, что хочу иди до конца и показать, что смогу попасть в финал. В этом проекте тренер становится больше, чем просто учителем. Скажу, что без любви на паркете не обойдется. А вот, станет ли Сашка моей женой — посмотрим", — заинтриговал путешественник. Судьи оценили зажигательную самбу пары в 13 баллов.

Ранее стало известно, что участники "Танців з зірками" показали эксклюзивные видео с репетиций перед прямыми эфирами, посмотреть ролики можно здесь.

Видео: 1plus1.ua