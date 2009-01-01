"Танці з зірками": зрители вновь спасли Комарова от вылета

Результат шестого прямого эфира "Танців з зірками" поразил всю Украину.

Вчера в 21:00 на телеканале "1+1" состоялся шестой прямой эфир легендарного обновленногов котором звезды обменялись партнерами со своими конкурентами по паркету.

Так, Ахтем Сеитаблаев станцевал с Илоной Гвоздевой, Юрий Ткач — со Снежаной Бабкиной, Сергей Бабкин — с Александрой Кучеренко, Надя Дорофеева — с Игорем Кузьменко, Наталья Могилевская — с Евгением Котом, а Дмитрий Комаров — с Аленой Шоптенко.

Шестой выпуск "Танців з зірками" стал исключительным, поскольку закончился как для участников проекта, так и для всей Украины неожиданным результатом: ни одна из пар не покинула проект.

Первыми зрителей телеканала "1+1" удивила ярким квикстепом пара Ахтема Сеитаблаева и Илоны Гвоздевой. Интересно, что Илона призналась, что считает Ахтема настоящим конкурентом своего постоянного партнера Юрия Ткача. А после выступления участников наиболее требовательна судья проекта Екатерина Кухар даже отметила, что на этот раз Ахтем открылся с новой стороны:

"Ахтем, мне очень жаль, что Ваше сердце принадлежит Алене Шоптенко, и это невозможно скрыть. Но хочу отметить, что сегодня я наконец увидела достаточно эмоций в Ваших глазах", — сказала всемирно известная балерина.

От судей пара получила 24 балла.

Партнер Илоны Гвоздевой Юрий Ткач на этой неделе вышел на паркет со Снежаной Бабкиной. А Сергей Бабкин признался, что рад "появлению" Юрия в их семье, и встал в пару с Александрой Кучеренко.

После зажигательного фристайла в индийском стиле в исполнении Юрия и Снежаны Monatik отметил, что участники удачно дополняют друг друга, а Екатерина Кухар поставила паре максимальный балл — 10, и в знак своего признания подарила Юрию цветок подсолнечника: "Юрий, вы настоящий повелитель змей: Снежаны, Илоны, только Поляковой не хватает", — пошутила балерина.

По нереальный "ткач" Юрий и Снежана получили 26 баллов.

Тем временем, муж Снежаны Сергей Бабкин выполнил страстный пасодобль с партнершей Дмитрия Комарова Александрой Кучеренко. На этот раз Сергей превратился в Сальвадора Дали, а Мисс Украина-2016 стала его музой: "Танцевать с сумасшедшим художником — удовольствие. Я уверена, что именно мне удастся его полностью раскрыть, ведь я подхожу Сергею лучше всех остальных", —уверенно призналась танцовщица.

Но судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар не поддержала Александру и отметила, что Сергей Бабкин по-настоящему открывается на паркете только со своей женой.

За выступление пара получила 21 балл.

Надя Дорофеева бросила вызов своей конкурентке Наталье Могилевской и вышла на паркет с ее постоянным партнером Игорем Кузьменко. Новая пара выполнила чувственный контепорари под песню Сергея Бабкина "Пробач" в исполнении вокалистов "Голосу країни" Веры Кекелии и LAUD (Влад Каращук) и покорила сердца не только всех украинцев, но и строгих судей "Танців з зірками". Так, Monatik назвал номер участников лучшим выступлением вечера, Екатерина Кухар отметила, что Надя по-настоящему раскрыла Игоря, а Влад Яма впервые выразил свое признание "конкуренту":

"Игорь, ты намного ярче, чем я считал все эти пять недель. Вы с Надей дышали в унисон, чувствовали друг друга, это было очень содержательно и честно. Я чувствовал вашу боль", — откровенно сказал Влад Яма.

Интересно, что Надя и Игорь стали первой парой, которая получила от судей максимальный балл — 30.

В ответ Наталья Могилевская станцевала с партнером Нади Евгением Котом и удивила всю страну откровенным джаз-фанком под песню группы "Quest pistols show" и Monatik "Мокрая".

После смелого выступления пары Екатерина Кухар и MONATIK отметили, что Евгению удалось приручить строптивую Наталью Могилевскую, а Влад Яма даже признался, что в этом эфире его партнерша в первом сезоне "Танців з зірками" по-настоящему поразила хореографа: "Мы просили больше экспериментов, и ты это сделала удачно. Сегодня у тебя горят глаза по-другому, и я этому рад".

Судьи "Танців з зірками" оценили выступление пары в 27 баллов.

Дмитрий Комаров этот раз вышел на паркет с японским "чачача" в образе гейши, а его новая партнерша Алена Шоптенко — самурая. Интересно, что победительница первого сезона "Танців з зірками" откровенно призналась, что танец с Дмитрием Комаровым — самое большое испытание за весь проект. Тем временем, строгие судьи оценили выступление пары в 6 баллов и намекнули Дмитрию, что он уже сделал все возможное в шоу: "Я уважаю Ваш труд и вижу, что Вы прилагаете все усилия. Но, честно говоря, мне кажется, что Вы достигли пика и выполнили свою миссию в проекте - вдохновили миллионы телезрителей танцевать", — сказал Monatik.

Отметим, что шестой выпуск "Танців з зірками" стал исключением, в рамках которого ни одна пара не покинула паркет. Голоса, которые участники получили в течение шестого прямого эфира, будут добавлены к сумме баллов недельного голосования и последующего выпуска. Сразу после эфира линии для голосования были открыты, поэтому в течение всей недели зрители смогут поддерживать своих любимцев смс и телефонными звонками, и таким образом спасти их от попадания в зону риска следующего эфира. Сколько пар покинет проект в следующее воскресенье, одна или две, до сих пор остается тайной.

Специальными гостями шестого прямого эфира стали самый эксцентричный танцевальный проект "D'arts" и популярный украинский певец Макс Барских. А партнером Юрия Горбунова на звездном балконе — участник "Танців з зірками" Александр Скичко.

Напомним, Камалия прокомментировала уход из проекта "Танці з зірками".