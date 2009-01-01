"Танці з зірками": Алена Шоптенко станет Анной Карениной, а Сергей Бабкин — Элвисом Пресли

Конкуренция между участниками проекта все больше ужесточается.

В это воскресенье, 15 октября, на телеканале "1+1" состоится четвертьфинал легендарного обновленного проекта "Танці з зірками".

Конкуренция между участниками "Танців з зірками" становится более жестокой, ведь на главном паркете страны остались сильнейшие артисты, которые стремятся получить звание лучшей танцевальной пары страны.

Тема восьмого прямого эфира — "машина времени". В рамках выпуска звезды вместе со своими партнерами выполнят постановки, которые продемонстрируют разные эпохи и события, изменившие наш мир. Отметим, что в это воскресенье все участники выполнят по два танца: с бальной и современной хореографии.

Так, Ахтем Сеитаблаев превратится в Алексея Вронского из романа Льва Толстого, а его партнерша Алена Шоптенко сыграет Анну Каренину: "В этот раз мы танцуем два совершенно разных танца. Могу сказать, что они будут очень эмоциональными, поэтому мы собираемся удивить зрителей не только хорошей хореографией, но и настоящей игрой и глубокими драматическими эмоциями. Ахтем очень старается: его не пугают трудности, а мне еще нужно хорошо поработать над актерским мастерством, чему учусь у своего партнера. Венский вальс мы станцуем в образах из романа Льва Толстого "Анна Каренина". Как вы понимаете, очень сложно показать историю Карениной за две минуты, но мы сделаем все, чтобы это получилось: работаем над пластикой и игрой", — рассказала Алена Шоптенко.

Тем временем, Юрий Ткач и Илона Гвоздева готовят для зрителей телеканала "1+1" вальс в ретро стиле под легендарную песню "Як тебе не любити, Києве мій", а также в прямом эфире Юрий признается, какие необычные профессии успел на себе испытать, прежде чем стал актером.

Надя Дорофеева и Евгений Кот выйдут на паркет в четвертьфинале в ярких образах американских выпускников 1980 года и станцуют зажигательное "диско" под хит Mark Ronson "Uptown Funk". Тем временем, Сергей Бабкин превратится в Элвиса Пресли, а его жена Снежана — в его фанатку.

В свою очередь, Наталья Могилевская вместе со своим партнером Игорем Кузьменко выполнят философский контемпорари, а также станцуют зажигательный квик-степ под песню ОЭ "Без бою".

Специальными гостями восьмого прямого эфира станут участник "Голосу країни" Constantine (Константин Дмитриев) с песней "Кровожадность", группа "Мачете", а также балет главного хореографа "Танців з зірками" Василия Козаря "Kozar Dance Theatre".

Напомним, на "Танцях з зірками" Дмитрий Комаров уступил свое место на паркете Юрию Ткачу.