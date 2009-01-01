Танцуй, пока молодой: принц Уильям удивил своими па на танцполе

Танец принца безапеляционно назвали "стариковским".

Принц Уильям Reuters

несколько дней провел Альпах в компании своих друзей.

Об этом пишет Сплетник.

Днем Уильям катается на лыжах в обществе друзей и симпатичных моделей, а вечером отрывается на танцполе.

Одному из посетителей клуба удалось заснять принца, откалывающего коленца, и видео с плясками Уильяма тут же опубликовал портал TMZ — в считаные минуты ролик стал вирусным, распространившись по Сети. Ничего удивительного: увидеть, как монаршая особа лихо зажигает на небольшой дискотеке, не обращая ни на кого внимания, удается нечасто.

Правда, танец принца не то чтобы восхитил интернет-пользователей, а, скорее, привел в недоумение: никто не думал, что Уильям настолько плохо владеет своим телом. Танец принца безапеляционно назвали "стариковским" и тут же порекомендовали наследнику британского престола взять несколько уроков у профессионалов, чтобы научиться двигаться под музыку. А некоторые и вовсе посоветовали Уильяму попросить младшего брата, принца Гарри, провести ему мастер-класс.

Напомним, Барак и Мишель Обама станцевали зажигательный танец на Хеллоуин.