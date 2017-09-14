Танцующий миллионер Вакки расстался с очередной красоткой

Девушка удалила все общие фото из своего Instagram.

Джанлука Вакки с Гутьерресс Instagram

Тогда пара никак не комментировала свой разрыв, но уже через месяц на страницах в соцсетях у Вакки стали все чаще появляться фото новой пассии — вицe-мисс Вселенной-2015 Ариадны Гутьeрресс, пишет hdfashion.tv.

Несмотря на слухи о том, что итальянский бизнесмен банкрот, никак не повлияло на инстаграмную жизнь звезды: танцы на яхте (но уже не такие зажигательные как с Джoрджией Гaбриэле), путешествия и страстные признания в любви 23-летней колумбийской модели.

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Вер 16, 2017 о 2:19 PDT

Девушка, естественно, отвечала взаимностью, а поклонники пары даже делали предположения о том, что Вакки решил жениться на возлюбленной. Но, недолго музыка играла: на днях их роман закончился, и, похоже, инициатором расставания выступила Ариадна. Девушка удалила все общие фото из своего Instagram, на что Вакки отреагировал не так эмоционально, оставив совместные снимки, но следить за личной жизнью, теперь уже бывшей подруги, не желает — Джaнлука отписался от Ариадны в соцсетях.

Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Вер 13, 2017 о 5:00 PDT

Напомним, Анфиса Чехова таки развелась с мужем.