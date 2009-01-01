Танцы на стёклах и мокрая эротика в новом портрете Tayanna

Работая над новым портретом, режиссер старался использовать чистые, практически аскетичные приемы построения видео.

Певица Tayanna Пресс-служба

Режиссер Алан Бадоев продолжает знакомить зрителя с новыми гранями своей музы певицы Tayanna и представляет четвёртый клип на песню "Не люби" из дебютного мини-альбома ЕР "Tayanna.Портреты"

Работая над новым портретом, режиссер старался использовать чистые, практически аскетичные приемы построения видео.

Атмосфера клипа, утонченный образ Tayanna в белом платье и постоянное присутствие в кадре воды превратили видео в эротику, завораживающую своей чистотой и невинностью.

"Для меня важно видеть каждый вдох и выдох Таянны. В этом ролике мы показываем, как героиня сдерживает эмоции, заглушая крик выпитой водой, обретает силы и красоту, танцует на стёклах, не чувствуя боли", — рассказывает Бадоев.

В свою очередь, певица Tayanna отметила, что эта работа, как и предыдущие, очень близка ей — в каждую композицию певица вкладывает частичку души, создавая текст и мелодию.

"Я сприймаю цей кліп, як відеориму до моїх віршів. Мені подобається спостерігати за тією героїнею, що дивиться на мене з екрану, — комментирует результат совместной работы Tayanna.

Отметим, что впервые кадры из клипа "Не люби" были показаны во время прямых эфиров нацотбора на "Евровидение 2017" на телеканале "СТБ". Второй ЕР на украинском языке будет представлен слушателю уже этой весной.

Напомним, Меладзе прокомментировал выступление певицы Tayanna в полуфинале нацотбора на "Евровидение-2017".