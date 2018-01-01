"Тапочки — огонь". В Сети расхвалили новое яркое фото Нади Дорофеевой с отдыха

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Надя Дорофеева показала новое яркое фото с отдыха instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Интернет новую яркую фотографию с отдыха на Бали — на ней артистка запечатлена у лодки в купальнике, в юбке с высоким разрезом и в тапочках.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за 17 часов он собрал более 99 тысяч лайков.

"Я чувствую, как я меняюсь", — подписала фото Дорофеева.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Тапочки — огонь… и ты красотка)))", — отметила marinka39_. "Очень крутая", — считает bohdana_kostiuk8. "Надя, ты супер", — написала tkachuk2986.

Надя Дорофеева показала новое яркое фото с отдыха instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева отправилась в отпуск на Бали со своим мужем — бывшим участником группы "ДиО.фильмы" Владимиром Дантесом — и похвасталась там фигурой в купальнике.

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