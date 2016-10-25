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Татьяна Овсиенко переборщила с пластикой

Сегодня, 15:43

 У нее расплылись черты лица.

Татьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко Instagram
Звезда 90-х Татьяна Овсиенко слишком увлеклась пластикой.

На странице в Instagram Татьяна поделилась новым фото, сделанным во время концерта.

Подписчики активно комментируют внешний вид 50-летней артистки. Некоторые отметили, что Татьяна Овсиенко стала совсем непохожей на саму себя. У нее расплылись черты лица и стал очень длинный рот.

"Что она с собой сделала, вообще на себя не похожа", "Действительно очень изменила лицо", "Ну что вы все с собой вытворяете? Так перетянуть лицо, но должно же оно быть узнаваемым, а не чужим", "Не узнать изменилась", "Молодец! Неужели круговую подтяжку сделала?", "Ужас, не похожа", — комментируют пользователи.

 

 

Напомним, поклонники заподозрили, что Наташа Королева увеличила губы.

Теги:  
Татьяна Овсиенко, пластика, ботокс
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