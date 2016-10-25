Татьяна Овсиенко переборщила с пластикой

У нее расплылись черты лица.

Татьяна Овсиенко Instagram

Звезда 90-х Татьяна Овсиенко слишком увлеклась пластикой.

На странице в Instagram Татьяна поделилась новым фото, сделанным во время концерта.

Подписчики активно комментируют внешний вид 50-летней артистки. Некоторые отметили, что Татьяна Овсиенко стала совсем непохожей на саму себя. У нее расплылись черты лица и стал очень длинный рот.

"Что она с собой сделала, вообще на себя не похожа", "Действительно очень изменила лицо", "Ну что вы все с собой вытворяете? Так перетянуть лицо, но должно же оно быть узнаваемым, а не чужим", "Не узнать изменилась", "Молодец! Неужели круговую подтяжку сделала?", "Ужас, не похожа", — комментируют пользователи.

Публикация от Tatiana Ovsienko (@ovsienko_tatiana) Окт 5 2017 в 2:15 PDT

Публикация от Tatiana Ovsienko (@ovsienko_tatiana) Июл 14 2017 в 9:14 PDT

Публикация от Tatiana Ovsienko (@ovsienko_tatiana) Окт 25 2016 в 5:18 PDT

Напомним, поклонники заподозрили, что Наташа Королева увеличила губы.