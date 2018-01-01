Tayanna покорила идеальными формами в купальнике с глубоким вырезом

Артистка поделилась эффектными снимками.
На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала идеальные формы в черном купальнике с глубоким вырезом.
Артистка отметила, что песня будет доступна в iTunes с 3 августа. Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.
Поклонники отметили, что с нетерпением ждут новой песни артистки, и восхитились ее фигурой.
"Наконец-то! Мы готовы", "Очень красивая", "Какая фигура!", "Ваау, фигура шик!", - расхваливали поклонники.
Ранее Tayanna появилась в сексуальном образе на обложке журнала.
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