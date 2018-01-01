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Tayanna покорила идеальными формами в купальнике с глубоким вырезом

Сегодня, 12:29

Артистка поделилась эффектными снимками.

Tayanna
Tayanna анонсировала выход новой песни Фото: beztabu.net
Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, поделилась с поклонниками фото в купальнике, и анонсировала выход новой песни "Фантастична жінка".

На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала идеальные формы в черном купальнике с глубоким вырезом.

Артистка отметила, что песня будет доступна в iTunes с 3 августа. Автором слов и музыки выступила сама Tayanna, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин.

Поклонники отметили, что с нетерпением ждут новой песни артистки, и восхитились ее фигурой.

"Наконец-то! Мы готовы", "Очень красивая", "Какая фигура!", "Ваау, фигура шик!", - расхваливали поклонники.

таяна
Tayanna показала безупречную фигуру instagram.com/tayanna_reshetnyak
таяна
Tayanna показала безупречную фигуру instagram.com/tayanna_reshetnyak

Ранее Tayanna появилась в сексуальном образе на обложке журнала.

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Теги:  
Tayanna, Татьяна Решетняк, певица, фото
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