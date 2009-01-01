Tayanna станет специальным гостем концерта Il Volo в Киеве

Организаторы уверенны, что сильный драматический вокал и женская энергетика украинской певицы придадут особою атмосферу киевскому концерту.
Il Volo — трио в составе двух теноров Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритона Джанлуки Джинобле покоряет сотни тысяч зрителей по всему миру на своих концертах, а 23 октября в сопровождении оркестра Lords of the Sound соберет киевский Дворец спорта.
Приглашенным артистом Tayanna выбрали неслучайно. Организаторы уверенны, что сильный драматический вокал и женская энергетика украинской певицы придадут особую атмосферу киевскому концерту. В этом году Tayanna стала фаворитом Национального отбора на "Евровидение", завоевав любовь не только украинских зрителей, но и поклонников конкурса со всего мира, так как и в свое время Il Volo были связанны с международным музыкальным фестивалем — в 2015 коллектив представил Италию на "Евровидении", где занял 3 место.
Помимо песен из собственного репертуара, Tayanna исполнит всемирно известные композиции на итальянском языке.
Напомним, певица Tayanna рассказала об отношениях с женатым Димой Климашенко.