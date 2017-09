Tayanna станет специальным гостем концерта Il Volo в Киеве

Организаторы уверенны, что сильный драматический вокал и женская энергетика украинской певицы придадут особою атмосферу киевскому концерту.

Популярная украинская певица Tayanna станет почетным гостем заключительного концерта мирового турне Una Notte Magica титулованного итальянского поп-оперного трио Il Volo. Коллектив впервые выступит в Украине с программой Notte Magica — A Tribute to the Three Tenors.

Il Volo — трио в составе двух теноров Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и баритона Джанлуки Джинобле покоряет сотни тысяч зрителей по всему миру на своих концертах, а 23 октября в сопровождении оркестра Lords of the Sound соберет киевский Дворец спорта.

Приглашенным артистом Tayanna выбрали неслучайно. Организаторы уверенны, что сильный драматический вокал и женская энергетика украинской певицы придадут особую атмосферу киевскому концерту. В этом году Tayanna стала фаворитом Национального отбора на "Евровидение", завоевав любовь не только украинских зрителей, но и поклонников конкурса со всего мира, так как и в свое время Il Volo были связанны с международным музыкальным фестивалем — в 2015 коллектив представил Италию на "Евровидении", где занял 3 место.

Помимо песен из собственного репертуара, Tayanna исполнит всемирно известные композиции на итальянском языке.

