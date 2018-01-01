Тайна и мистика. Лобода представила клип на песню "Лети": видео

В клипе показаны кадры из фильма "Гоголь. Вий".

Светлана Лобода представила клип instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица Светлана Лобода представила клип на песню "Лети", которая стала саундтреком к российскому фильму "Гоголь. Вий".

Премьера видеоклипа состоялась в Apple Music. Режиссером видеоклипа традиционно выступила продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Ролик получился полон свойственной для Гоголя мистики. В клипе показаны кадры из фильма "Гоголь.Вий".

"Лети" — история одиночества, наполненного тайной. Как часто в жизни мы бежим от призраков, спасаемся в огромных комнатах чужих душ, чтобы забыть одну единственную любовь, которая была защитным кругом, оберегом от зла и боли! Но мы теряем ее и остается только "сердце на память". Каждый, кто терял — услышит в ней свою историю", — говорится в описании клипа.

Напомним, ранее Лобода исполнила саундтрек для российского фильма "Гоголь.Вий".