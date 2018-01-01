Тайны звезд: специалисты раскрыли секрет мегапопулярности Винника и Федишин

Продюсеры, психологи и стилисты взялись разгадать успех артистов.

Специалисты разгадали секрет успеха украинских звезд Фото: telekritika.ua

Исполнители Олег Винник и Ирина Федишин стали невероятно популярными среди украинцев. Их песни близки публике, поэтому они становятся лидерами по количеству гастролей.

Продюсер Владимир Бебешко на записи с концерта продюсер смотрит не на артиста, а на публику в зале. Женщины танцуют, радуются, и повторяют слова всех песен Винника, - рассказал продюсер в интервью ТСН.

"Смотрите, что с ней делается. Красивый блонд с крестом на груди – и они мечтают: а может, он на мне женится? Я был один раз на концерте Олега Винника. Он говорил: "ты должен послушать и увидеть, что мы натворили". Я посмотрел – это было нечто! Эти женщины, они были счастливы, будто эликсир любви в них вкололи", - признался Бебешко.

Еще одним ключом успеха артистов считают простоту и близость к поклонникам. Пока одни артисты навязывали свою музыку через телеканалы, Винник и Федишин появились не заметно и ездили по городкам Украины. Они говорили с публикой понятными им словами.

"Муж – не миллионер. Отец – не магнат, как много кто пишет, что он спонсирует. Я с концертов спускалась, кормила малого и снова шла на сцену", - рассказала сама Федишин.

Популярность этих артистов также специалисты объясняют тем, что они сами пишут свои песни, начинали с малого и вкладывали в себя собственные средства.

Винник рассказал, как появился его мегахит "Невеста". "По набережной ехал, было чудо – я увидел пар сорок. И хотел воскликнуть: здравствуй, невеста! И так родилась идея – о, это же песня", - признался певец.

На психологическом уровне, по словам специалистов, Винник использовал понятные и нужные целевой аудитории образы, предложил слушателям эмоции, которые те хотели получить. Составляющие успеха, по словам психологов, такие: слова и мелодии интуитивно знакомы, не требуют концентрации и умственного напряжения, просто запоминаются, а сами исполнители имеют красивый вид.

Психологи отмечают, что Винник и Федишин угадывают то, за чем скучают их поклонники. Ирина не скрывает, что один из ее хитов – это копия песни из 1980-х, сделанная с разрешения некогда известной группы "Фристайл". Специалисты объясняют это человеческой потребностью время от времени отключиться, не быть модным, крутым и современным, а просто отдохнуть душой.

По словам специалистов, база успеха Винника и Федишин – простота слов, доступность эмоций и понятные образы.

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