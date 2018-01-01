Технический конфуз: участнице Нацотбора неполадки помешали выступить, как запланировано

Группа Kazka выступали четвертыми.

Техническая неполадка помешала в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2018" солистке группы "Kazka" Анастасии Зарицкой войти в ритм песни.

"Куда-то вы улетели в свою планету", заметил член жюри Евгений Филатов.

На что девушка ответила, что первые секунд 10 вообще не слышала себя в наушнике.

Также группа, которая состояла из двух человек, для выступления на отборе, пополнилась третьим участником – Дмитрием, который играл на сопилке и добавил нового звучания песне "Дива".

Ранее группа "The ВЙО" удивила на Нацотборе, сыграв на необычных музыкальных инструментах.