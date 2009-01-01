Телеканал "1+1" презентовал танцоров проекта "Танці з зірками"

Неизменным ведущим "Танців з зірками" останется Юрий Горбунов.

27 августа в 21.00 на телеканале "1+1" состоится грандиозная премьера обновленного легендарного проекта "Танці з зірками".

В минувшую пятницу на вертолетной площадке конгрессно-выставочного центра "Парковый" состоялась пресс-встреча профессиональных танцовщиков и хореографов проекта "Танці з зірками" с журналистами.

В рамках мероприятия были раскрыты имена танцоров, которые составят пары звездами украинского шоу-бизнеса: победительница первого сезона "Танців з зірками" Алена Шоптенко, мастер спорта по бальным танцам Анна Паламарчук, хип-хоп танцор Степан Мисюрка, танцовщик, который обладает почти всеми стилями танца, Евгений Кот, Мисс Украина-2016 Александра Кучеренко, призер чемпионатов Украины и Европы по бальным танцам Виталий Загоруйко, чемпионка Украины с танцевальной дисциплины "Funky" Илона Гвоздева, чемпион Украины по бальным танцам Дмитрий Жук и финалист открытых чемпионатов Англии, США, Германии, Франции и Голландии Игорь Кузьменко.

Главным хореографом "Танців з зірками" станет известный во всей Европе танцор и постановщик концертов звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых тренер "Голосу країни-7" Тина Кароль, Василий Козарь. Хореографами — финалист чемпионатов мира и Украины по бальным танцам Андрей Дикий, а также хореограф проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Руслан Махов. Режиссерами-постановщиками — Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская, которые работают над такими масштабными проектами "1+1", как "Голос країни" и "Голос. Діти"

Интересно, что на пресс-встрече хореографы "Танців з зірками" Руслан Махов и Андрей Дикий провели профессиональный мастер-класс.

Также креативный продюсер проекта Владимир Завадюк рассказал, что уже скоро зрителей ждут неожиданные признания звезд и зажигательные выступления, которые украинцы запомнят на всю жизнь. Владимир отметил, что 70% проекта составит обновленная бальная хореография, остальные 30% — такие современные стили танцев, как бродвейский джаз, вог, фьюжн, контемп и даже крамп.

Алена Шоптенко поделилась, как правильно наладить отношения со своим звездным партнером: "С начала тренировок мы становимся одним целым и стараемся помогать и поддерживать друг друга, ведь в спорте твои друзья - это партнер и паркет. Так же и на проекте. Секрет в том, чтобы все делать вместе и получать удовольствие от танца. Я точно знаю, что нет ничего невозможного", — сказала Алена.

Главный хореограф проекта Василий Козарь рассказал, что обновленные "Танці з зірками" будут поражать зрителей современными танцами и неповторимыми постановками: "На паркете нового сезона "Танців з зірками" все будет иначе, ведь искусство не стоит на месте. Мы постоянно собираемся всей командой хореографов и танцовщиков на общий брейншторм. Это будет симбиоз всех искусств, мыслей и творчества каждого", — рассказал Василий Козарь.

Ведущим пресс-встречи стал Владимир Остапчук, который в этом году вел песенный конкурс "Евровидение-2017". Владимир признался, что станет частью "Танців з зірками", но какую роль исполнит в проекте оставил интригой: "Лично для меня проект был открытием. 10 лет назад я ходил в школу и, кстати, посещал кружок народных танцев. С тех пор мне больше всего запомнилось два момента: уютный вечер, который я всегда проводил у экрана с семьей, и роскошные наряды танцоров. Именно тогда я захотел стать диктором. До сих пор помню фразу: "Для виконання танцю фокстрот запрошується пара номер". Тогда я даже не мог подумать, что стану частью проекта, поэтому мне особенно приятны эти воспоминания", — признался Владимир.

Напомним, что в рамках #танціззіркамиchallenge в течение нескольких месяцев популярные звезды украинского шоу-бизнеса передавали друг другу танцевальную эстафету, публикуя яркие и забавные видео в своих социальных сетях, и таким образом приглашая артистов к участию в "Танцях з зіркамии" на телеканале "1+1". С кем в парах будут танцевать звезды, зрители узнают в ближайшее время.

Итак, совсем скоро на главный паркет страны в качестве участников выйдут: популярная певица Наталья Могилевская, ведущий трэвел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, украинский шоумен Александр Скичко, актер и участник "Лиги Смеха" Юрий Ткач, певица и тренер "Голосу. Діти-4" Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, психолог Наталья Холоденко, певица Камалия и "суперблондинка" Оля Полякова. Десятым участником нового сезона "Танців з зірками" станет известный певец и тренер "Голосу країни-7" Сергей Бабкин. Оценивать зажигательные танцы участников проекта будет судейская тройка: любимец публики и тренер "Голосу. Діти-4" Monatik, всемирно известная балерина Екатерина Кухар и профессиональный хореограф Влад Яма.

Неизменным ведущим "Танців з зірками" останется Юрий Горбунов.

Напомним, стал известен полный судейский состав проекта "Танці з зірками".