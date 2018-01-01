Телеведущий Карпачев эмигрирует из Украины

Известный психолог и автор тренингов увольняется с СТБ.

Дмитрий Карпачев уезжает жить в США Фото: 1zavseh.stb.ua

Популярный телеведущий и психолог Дмитрий Карпачев увольняется с телеканала, на котором проработал много лет, и уезжает за пределы Украины.

Как сообщает Медианяня со ссылкой на свои источники, Карпачев выиграл в лотерею Green Card и уезжает на постоянное место жительства в США.

О своем уходе ведущий сообщил в последнем выпуске проекта "Один за всех", которому посвятил много времени и сил. Продюсеры уже ищут замену Карпачеву, а он готовится эмигрировать из Украины.

Напомним, известный украинский шоумен, резидент Камеди Клаб, экс-тренер "Лиги смеха" Антон Лирник стал ведущим проекта "Шоу выходного дня" на российском телеканале СТС.

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