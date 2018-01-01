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Телеведущий Мирошниченко договаривается с нерожденной дочерью о времени появления на свет

Сегодня, 19:47

Будущий счастливый отец назвал точную дату рождения малышки.

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Инна и Тимур ждут встречи с малышкой Фото: Instagram/Инна Мирошниченко
Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко, которого весь мир запомнил по Евровидению-2017 в Киеве, ожидает вместе с супругой Инной рождения первенца.

"15-16 июня – это пятница и суббота, у меня работа, и поэтому я каждый день веду переговоры, говорю: "Слушай, давай или ночью, или в будний день". Посмотрим, как она прислушивается к папе", - рассказал ведущий в интервью Кате Осадчей.

Супруга Мирошниченко призналась, что будет рада, если встреча с малышкой состоится раньше, поскольку "уже нет сил ходить беременной".

Супруги признались, что для них это, конечно, очень важное событие и на первом ребенке они не собираются останавливаться. На момент их свадьбы 21 января женщина находилась на 5 месяце беременности.

"Для меня – это самое главное событие в жизни, и я надеюсь, что у нас таких событий будет несколько", – добавила Инна.

Напомним, ранее известный телеведущий Александр Педан показал редкий снимок со своей дочерью Валерией.

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Тимур Мирошниченко, первенец, роды, супруга, дочка
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