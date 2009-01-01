Тело мертвой женщины с двумя детьми обнаружено в бывшей квартире Джона Леннона

Правоохранители отмечают, что убийство произошло на "бытовом уровне".

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Во вторник, 30 мая, в ливерпульской квартире, которая когда-то принадлежала одному из участников The Beatles Джону Леннону, английская полиция нашла на первом этаже тело мертвой женщины и двух детей.

Об этом пишет издание Іndependent.

Как отмечает источник, тела трех умерших нашли совсем случайно: полицейские приехали на место происшествия по вызову соседей с подозрением об утечке газа.

В среду, 31 мая, по подозрению в убийстве был арестован 30-летний мужчина, которого позже госпитализировали из-за болезни.

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Правоохранители отмечают, что убийство произошло на "бытовом уровне".

По словам местных жителей дом на Фолкнер-Стрит — одно из самых популярных мест фанатов Beatles. Именно в нем музыкант The Beatles жил с первой женой Синтией до 1963 года. После смерти Джона Леннона хозяином дома стал менеджер группы Брайан Эпштейн. А арендовала его молодая семья с двумя маленькими детьми.

Напомним, дом Джона Леннона продают за 23 млн долларов.