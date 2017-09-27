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Темнокожий двойник телеведущего Леонида Якубовича потешил Сеть

Сегодня, 10:58

Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.

Леонид Якубович
Леонид Якубович sarreg.ru
Вице-президент Республики Гайана Карл Гринидж, который, вероятно, сам того не подозревая, оказался похожим на российского телеведущего Леонида Якубовича.

Об этом пишет kp.ua.

Первым подметил схожесть твит-блогер Никита Прокопов.

Гайанский политик выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Он говорил о  необходимости ядерного разоружения всех держав мира. Свой твит Прокопова сделал в тот же день вечером. Он набрал сотни лайков и ретвитов. А затем посыпались посты с фотографией Гриниджа с остроумными и не очень шутками по поводу его схожести с ведущим "Поле чудес".

Как сообщили "РИА Новости", Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.

"Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я — у себя", — сказал шоумен, и добавил, что сама новость об этом двойнике является глупостью.

 







Напомним, в Сети потроллили российского телеведущего Малахова.

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