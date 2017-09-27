Темнокожий двойник телеведущего Леонида Якубовича потешил Сеть

Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.
Об этом пишет kp.ua.
Первым подметил схожесть твит-блогер Никита Прокопов.
Гайанский политик выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Он говорил о необходимости ядерного разоружения всех держав мира. Свой твит Прокопова сделал в тот же день вечером. Он набрал сотни лайков и ретвитов. А затем посыпались посты с фотографией Гриниджа с остроумными и не очень шутками по поводу его схожести с ведущим "Поле чудес".
Как сообщили "РИА Новости", Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.
"Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я — у себя", — сказал шоумен, и добавил, что сама новость об этом двойнике является глупостью.
Кажется я скачал какую-то неправильную версию Поля чудес pic.twitter.com/qF7r1qI8s9— Nikita Prokopov (@nikitonsky) 26 сентября 2017 г.
Агент Якубович на грани провала pic.twitter.com/qb130bQpSL— УстроительДемократии (@Beria911) 27 сентября 2017 г.
Якубович предложил чернокожему двойнику открыть собственное "Поле чудес". pic.twitter.com/1w481uB6Ew— Радио Море (@sea_radio) 28 сентября 2017 г.
Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn— Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.
Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn— Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.
Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn— Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.
Напомним, в Сети потроллили российского телеведущего Малахова.