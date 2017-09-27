Темнокожий двойник телеведущего Леонида Якубовича потешил Сеть

Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.

Леонид Якубович sarreg.ru

Вице-президент Республики Гайана Карл Гринидж, который, вероятно, сам того не подозревая, оказался похожим на российского телеведущего Леонида Якубовича.

Об этом пишет kp.ua.

Первым подметил схожесть твит-блогер Никита Прокопов.

Гайанский политик выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 26 сентября. Он говорил о необходимости ядерного разоружения всех держав мира. Свой твит Прокопова сделал в тот же день вечером. Он набрал сотни лайков и ретвитов. А затем посыпались посты с фотографией Гриниджа с остроумными и не очень шутками по поводу его схожести с ведущим "Поле чудес".

Как сообщили "РИА Новости", Якубович предложил своему "двойнику" открыть собственное телешоу.

"Он будет вести "Поле чудес" у себя на родине, а я — у себя", — сказал шоумен, и добавил, что сама новость об этом двойнике является глупостью.

Кажется я скачал какую-то неправильную версию Поля чудес pic.twitter.com/qF7r1qI8s9 — Nikita Prokopov (@nikitonsky) 26 сентября 2017 г.

Агент Якубович на грани провала pic.twitter.com/qb130bQpSL — УстроительДемократии (@Beria911) 27 сентября 2017 г.

Якубович предложил чернокожему двойнику открыть собственное "Поле чудес". pic.twitter.com/1w481uB6Ew — Радио Море (@sea_radio) 28 сентября 2017 г.

Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn — Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.

Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn — Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.

Кто в курсе, что с Якубовичем? pic.twitter.com/keOfZdg8Zn — Ядерная зима близко (@NucWintIsComing) 27 сентября 2017 г.

Напомним, в Сети потроллили российского телеведущего Малахова.