Теперь Дорофеева: Даша Астафьева сменила фамилию

Фотожабой на своей странице в Instagram поделилась Даша Астафьева.
"Фото на тему недавнего случая в самолёте: Стюардесса: Хорошего полёта! Я как узнала, кто с нами летит!!! Даша Дорофеева ... вау!!! Я: ......................... #рейскиевдоха #ватсапмэн @nadyadorofeeva как делить будем этот шедевр?", - подписала фото певица.
Надя Дорофеева отреагировала на фото с юмором, и призналась в чувствах звездной коллеге: "Даша!))) люблю тебя )))".
Подписчики звезды стали на защиту стюардессы: "Видимо, стюардесса просто перепутала фамилию от переживания и радости".
Кто-то сравнил гибрид Астафьевой и Дорофеевой с другой украинской звездой. "Получилась Татьяна Денисова".
Ранее Даша Астафьева поделилась, что для нее самое сложное после отпуска.