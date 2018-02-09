Теперь Дорофеева: Даша Астафьева сменила фамилию

Фотожабой на своей странице в Instagram поделилась Даша Астафьева.

Дашу Астафьеву перепутали с Надей Дорофеевой da_astafieva/instagram

Стюардесса самолета, в котором летела Даша Астафьева, от волнения перепутала имена двух украинских звезд, и приняла певицу за Надю Дорофееву. Получилась Даша Дорофеева.

"Фото на тему недавнего случая в самолёте: Стюардесса: Хорошего полёта! Я как узнала, кто с нами летит!!! Даша Дорофеева ... вау!!! Я: ......................... #рейскиевдоха #ватсапмэн @nadyadorofeeva как делить будем этот шедевр?", - подписала фото певица.

Надя Дорофеева отреагировала на фото с юмором, и призналась в чувствах звездной коллеге: "Даша!))) люблю тебя )))".

Подписчики звезды стали на защиту стюардессы: "Видимо, стюардесса просто перепутала фамилию от переживания и радости".

Кто-то сравнил гибрид Астафьевой и Дорофеевой с другой украинской звездой. "Получилась Татьяна Денисова".

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Фев 9, 2018 в 8:51 PST

Ранее Даша Астафьева поделилась, что для нее самое сложное после отпуска.