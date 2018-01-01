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"Теперь мы знаем, откуда и куда старина Трамп зачесывает": президент США оказался лысым

Вчера, 17:35

Ветер раскрыл главную тайну Дональда Трампа.

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Дональд Трамп оказался лысым realdonaldtrump/instagram
На кадрах видно, как Трамп поднимается по трапу в самолет, и сильный ветер испортил прическу, обнажив лысину президента.

"Ветер в аэропорту неудачно обнажил лысый череп американского президента. Теперь мы знаем откуда и куда старина Трамп зачесывает", - написал в Facebook российский блогер Рустем Агадамов.

Ранее Майкл Вулф, автор книги "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри", сообщал, что необычная прическа Трампа стала результатом пересадки волос. По словам Вулфа, Трамп удалил облысевший участок кожи головы и подтянул на его место более волосистую часть.

"После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — написал журналист в своей книге. 

Напомним, Дональд Трамп обнародовал доклад о предвзятости ФБР в отношении "российского дела".
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Дональд Трамп, лысина
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