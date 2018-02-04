"Теперь понятно, зачем Бузовой микрофон": певица удивила фанатов вульгарной выходкой. Видео

Российская артистка во время выступления в ночном клубе облизала микрофон.

Экс-участница скандального проекта "Дом-2" Ольга Бузова спровоцировала публику во время своего концерта в Германии.

Певица исполняла свою песню "Одна ночь", и после слов "Я хочу знать, какой ты на вкус", облизала белый микрофон. Видео с выступлением в одном из ночных клубов Кельна (Германия) певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте

В комментариях поклонников разозлило, что Бузова поет под фонограмму: "Чет я не слышу, что бы кто то пел вместе с тобой. Зал молчит как стадо баранов вылупилось на тебя недопевичку", "Вульгарная особа с завышенной самооценкой. Ни голоса, ни слуха", "Теперь понятно, зачем Бузовой микрофон".

А кто-то глумился над пластикой певицы: "Если смотреть без звука, кажется как будто Оля очень писать хочет", "Деревянная".

Допис, поширений Ольга Бузова (@buzova86)4 Лют 2018 р. о 1:29 PST

Ранее Ольга Бузова едко прокомментировала свадьбу экс-супруга.