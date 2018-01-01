"Тепло и липко". Маколей Калкин детально поведал о своем первом сексе

Актер разоткровенничался в интервью американским журналистам.

Звезда комедийной кинофраншизы "Один дома" Маколей Калкин в подробностях рассказал о своем первом сексе.

"Мне было 15 лет. Я думаю, это был для меня самый низкий порог, наиболее ранний возраст, в котором я бы это сделал. Это не было чем-то отвратительным или странным. Мы планировали сделать это", — признался актер в интервью журналу Spin.

Калкин описал весь процесс тогдашнего интима как "теплый и липкий".

"Я еще подумал: "Во дела. Все ли я делаю правильно?"" — добавил актер.

Калкин также отметил, что после секса сел слушать пластинку White Album легендарной британской группы The Beatles.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский поп-певец Виталий Козловский шокировал телезрителей рассказом о своем первом сексе.





