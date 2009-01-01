Тейлор Свифт обошла Адель на YouTube

Видео посмотрели более 50 миллионов раз.

Тейлор Свифт Скриншот

Известная американская певица Тейлор Свифт побила рекорд своей британской коллеги Адель на YouTube.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на Evening Standard.

Так, клип Тейлор Свифт на песню Look What You Made Me Do был представлен на церемонии награждения MTV Video Music Awards и опубликован в YouTube 27 августа. За первые сутки видео посмотрели 28 миллионов просмотров пользователей. По состоянию на 29 августа видео посмотрели более 50 миллионов раз.

Предыдущий рекорд принадлежал британской певице Адель. В 2015 году ее клип "Hello" набрал 27,7 миллионов просмотров за первые 24 часа после публикации.

Напомним, Тейлор Свифт снялась в эротическом клипе к фильму "На 50 оттенков темнее".