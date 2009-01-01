Тейлор Свифт подожгла отельный номер стоимостью 3000 долларов за ночь

Противопожарные датчики были заранее отключены, чтобы не вызвать панику у гостей отеля.

Тейлор Свифт Instagram

Певица Тейлор Свифт и ее коллега, британский музыкант Зейн Малик, бывший участник рок-группы One Direction , устроили настоящий разгром, а потом и пожар в одном из номеров лондонского отеля стоимостью более 3000 долларов за ночь.

Об этом пишет popcornnews, ссылаясь на газету The Sun.

Отмечается, что для съемок нового клипа, в котором были задействованы музыканты, все детали для управляемого разрушения были тщательно не только отобраны, но и спланированы. Например, противопожарные датчики были заранее отключены, чтобы не вызвать панику у гостей отеля. "Зейн разбил все на куски, разорвал подушки и швырнул лампу в стену", — рассказал собеседник издания. А Тейлор, тем временем, поджигала занавески на окнах.

Тейлор и Зейн снимали клип на песню I Don't Wanna Live Forever, которая войдет в саундтрек к фильму "На пятьдесят оттенков темнее", продолжению ленты "Пятьдесят оттенков серого".

Тейлор Свифт — американская кантри-поп-исполнительница и автор песен. Певица продала свыше 40 млн альбомов по всему миру. В 2016 году её назвали самой высокооплачиваемой знаменитостью с доходом в 170 млн долларов.

Напомним, Сеть порвала пародия 80-летних бабушек на клип Тейлор Свифт.