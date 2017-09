Тейлор Свифт собирается запатентовать цитаты из своих новых песен

Подобные шаги Тейлор предпринимает уже не в первый раз.

Еще не успев выпустить новый, шестой по счету альбом Reputation, Тейлор Свифт уже предпринимает некоторые шаги, чтобы на этом самом альбоме не зарабатывали другие.

Об этом пишет popcornnews, ссылаясь на TMZ.

Певица хочет запатентовать ряд названий новых песен и фраз из их текстов ― например, "Look What You Made Me Do" (название ее нового сингла) и "The old Taylor can't come to the phone right now" (фраза из текста сингла).

Делается это для того, чтобы в дальнейшем только Тейлор Свифт могла использовать все эти фразы для производства мерчендайза ― например, футболок с надписями, блокнотов, сумок и прочих аксессуаров.

Подобные шаги Тейлор предпринимает уже не в первый раз ― после выхода своего альбома 1989 она уже пыталась запатентовать ряд словосочетаний из текстов своих песен, включая "1989" и "Welcome to New York" ("Добро пожаловать в Нью-Йорк").

