Тейлор Свифт собирается запатентовать цитаты из своих новых песен

Подобные шаги Тейлор предпринимает уже не в первый раз.
Об этом пишет popcornnews, ссылаясь на TMZ.
Певица хочет запатентовать ряд названий новых песен и фраз из их текстов ― например, "Look What You Made Me Do" (название ее нового сингла) и "The old Taylor can't come to the phone right now" (фраза из текста сингла).
Делается это для того, чтобы в дальнейшем только Тейлор Свифт могла использовать все эти фразы для производства мерчендайза ― например, футболок с надписями, блокнотов, сумок и прочих аксессуаров.
Подобные шаги Тейлор предпринимает уже не в первый раз ― после выхода своего альбома 1989 она уже пыталась запатентовать ряд словосочетаний из текстов своих песен, включая "1989" и "Welcome to New York" ("Добро пожаловать в Нью-Йорк").
Напомним, Тейлор Свифт обошла Адель на YouTube.