Тейлор Свифт выиграла судебный иск о сексуальных домогательствах

Суд удовлетворил иск Свифт, и она получила лишь 1 доллар.

Тейлор Свифт Instagram

Артистка Тейлор Свифт одержала победу в судебном разбирательстве с 55-летним экс-диджеем Дэвидом Мюллером, которого певица обвинила в сексуальном домогательстве.

Об этом пишет popcornnews.

Суд удовлетворил иск Свифт, и она получила лишь 1 доллар. Но девушка подчеркивала, что моральная сторона вопроса волнует ее больше, чем денежная, поэтому она не просила компенсации.

В декабре прошлого года Тейлор решила подать иск на диджея Дэвида Мюллера за то, что он потрогал ее за ягодицу, когда они фотографировались. Представители певицы тогда выразили опасения за безопасность Свифт, а Мюллер был немедленно уволен и сам подал в суд на певицу, утверждая, что он не прикасался к ней.

После победы в суде Свифт выпустила официальное заявление: "Я знаю, что мне очень повезло в жизни, ведь у меня есть возможность защищать свою честь в суде. Я хочу помочь всем тем, чьи голоса тоже должны быть услышаны. В ближайшем будущем я планирую сделать пожертвования в благотворительные фонды, которые помогают тем, кто пострадал от сексуального насилия".

Напомним, Тейлор Свифт подожгла отельный номер стоимостью 3000 долларов за ночь.