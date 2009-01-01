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The Hardkiss презентовали украиноязычную песню, опубликовано видео

Сегодня, 13:16

Певица призналась, что ей нравится использовать необычные слова.

Группа The Hardkiss
Группа The Hardkiss Instagram
Популярная группа The Hardkiss выпустила новую украиноязычную композицию "Антарктида".

Об этом пишет РБК.

По словам участников коллектива, этот трек — история о неотвратимости судьбы. "Антарктида" сразу родилась на украинском языке. Этому я очень рада, ибо ненавижу умышленно переводить — теряется вся непринужденность. Изначально припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не грустной, а мощной, так что припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами", — рассказала фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Певица призналась, что ей нравится использовать "необычные слова типа "стрілися" вместо "зустрілися", менять ударения, акценты". Также Санина объяснила, какой именно смысл вложен в композицию. "Эта песня о природном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе. О том, что, какая бы великолепная не была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида — это образ женщины, которая готова на все, чтобы быть с любимым хотя бы мгновение. Ощущения, когда летишь на огонь, зная, что он погубит", — отметила певица. Добавим, что предыдущая украиноязычная песня The Hardkiss "Прірва" была презентована два года назад.

 

Напомним, Потап впервые написал песню на украинском языке.

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