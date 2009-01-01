The Hardkiss презентовали украиноязычную песню, опубликовано видео

Певица призналась, что ей нравится использовать необычные слова.

Группа The Hardkiss Instagram

Об этом пишет РБК.

По словам участников коллектива, этот трек — история о неотвратимости судьбы. "Антарктида" сразу родилась на украинском языке. Этому я очень рада, ибо ненавижу умышленно переводить — теряется вся непринужденность. Изначально припев был совсем другой, но мы решили сделать песню не грустной, а мощной, так что припев вышел инструментальный с несколькими вокальными фразами", — рассказала фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Певица призналась, что ей нравится использовать "необычные слова типа "стрілися" вместо "зустрілися", менять ударения, акценты". Также Санина объяснила, какой именно смысл вложен в композицию. "Эта песня о природном магнетизме, о неотвратимости событий, о том, как любить человека, который равнодушен к тебе. О том, что, какая бы великолепная не была Антарктида, она тает и становится уязвимой. Антарктида — это образ женщины, которая готова на все, чтобы быть с любимым хотя бы мгновение. Ощущения, когда летишь на огонь, зная, что он погубит", — отметила певица. Добавим, что предыдущая украиноязычная песня The Hardkiss "Прірва" была презентована два года назад.

Напомним, Потап впервые написал песню на украинском языке.