Тимати расстался с возлюбленной Анастасией Решетовой

Поклонники считают, что пара решила разорвать отношения.

По данным СМИ, пара встречалась три года instagram.com/timatiofficial

34-летний российский рэпер Тимати расстался со своей девушкой, 22-летней моделью Анастасией Решетовой.

Такой вывод сделали поклонники, после того как заметили, что Тимати и Решетова отписались друг от друга в Instagram, и удалили из соцсети все совместные фотографии, передает портал dom2life.ru.

Затем модель и вовсе удалила свою страницу в Instagram, а в комментариях на странице Тимати, его засыпали сотнями вопросов.

"Где пост про Решетову?", "Вы расстались с Настей?", "Че там, он с Решеткой расстался или как?", "Тимати, ты все таки бросил Настю Решетову?", - спрашивали юзеры.

Анастасия Решетова удалила свою страницу в Instagram instagram.com/volkonskaya.reshetova

Юзеры предположили, что причина расставания в том, что дочь Тимати – Алиса, не воспринимает новую избранницу папы.

К слову, пара недавно – 21 июня – была вместе на открытии салона красоты - Black Star Beauty 13.

Публикация от PE✪PLETALK.RU (@peopletalkru) 20 Июн 2018 в 11:36 PDT

Официально ни Тимати, ни Решетова не прокомментировали расставание.

Ранее клип Тимати с нецензурным текстом побил рекорды по просмотрам.

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