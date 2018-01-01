Тина Кароль без макияжа восхитила поклонников своей красотой

Певица позировала на камеру без привычного грима.

Фанаты восхитились естественной красотой певицы instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Карол ь поразила поклонников своей естественной красотой на новом фото.

На снимке, который выложен в Instagram на фан-странице артистки, Тина позирует на камеру без грамма макияжа.

Фанаты отметили, что без привычного образа с красной помадой, Тина выглядит словно 20-летняя девушка.

"Какая красивая без косметики", "Тут на фото Тине будто 20", "Красотка ,Тиночка, ты просто шикарно выглядишь", "Очень красивая", - восхищались подписчики.

Певица позировала на камеру без привычного грима instagram.com/tinakarol_fantina

Ранее Зеленский в образе Тины Кароль потроллил получение Поляковой популярного титула.

Читайте наши новости в Facebook