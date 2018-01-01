Тина Кароль без макияжа восхитила поклонников своей красотой

Певица позировала на камеру без привычного грима.
На снимке, который выложен в Instagram на фан-странице артистки, Тина позирует на камеру без грамма макияжа.
Фанаты отметили, что без привычного образа с красной помадой, Тина выглядит словно 20-летняя девушка.
"Какая красивая без косметики", "Тут на фото Тине будто 20", "Красотка ,Тиночка, ты просто шикарно выглядишь", "Очень красивая", - восхищались подписчики.
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