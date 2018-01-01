Тина Кароль показала поздравления с Днем святого Валентина от своего самого любимого мужчины

Сын певицы Вениамин трогательно поздравил маму с Днем влюбленных.
Трогательную "валентинку" певица опубликовала на своей странице в Facebook. Артистка сейчас активно гастролирует, и не смогла быть с Веней рядом в Британии, но плотный концертный график не мешает ей общаться с ним.
Кароль разговаривала с сыном по скайпу и он, вероятно, решил удивить маму, написав на школьной доске поздравление на английском языке: "Простите, леди, моя мама - это мой Валентин".
Ранее Тина Кароль удивила поклонников откровенной фотосессией.