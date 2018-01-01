Тина Кароль в новогоднюю ночь покорила своим сексуальным образом, фото, видео

Кароль быа одета в кожаные шорты и полупрозрачнвй топ.

Instagram

Известная певица, народная артистка Украины Тина Кароль покорила своим сексуальным образом в новогоднюю ночь.

Соответствующими фото поделилась телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками на странице в Instagram эксклюзивным фото в компании артистки.

Знаменитости встретились в новогоднюю ночь на вечеринке в столичном Freedom Event Hall. Тина продемонстрировала смелый и сексуальный образ.

Кароль быа одета в кожаные шорты и полупрозрачнвй топ, а Осадчая встречала Новый год в желтом платье от Андре Тана.

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) Дек 31, 2017 at 4:59 PST

"У Тиночки 3 концерта за ночь, это сильно. Она с каждым разом все худее и худее, вот это молодец. А Катюша все краше и краше", "Тина богиня такие ножки. Огонь!", "Тина как всегда шикарна", — комментируют пользователи.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Дек 31, 2017 at 4:58 PST

Ранее Тина Кароль рассказала, что после Нового года планирует отдохнуть с сыном Вениамином, поехать куда-то "в снежок".