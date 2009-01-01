Тина Кароль и Сергей Притула появились в учебниках по украинской литературе

Составители учебника предлагают рассмотреть фотографии и ответить на вопросы.

Ученики 9-х классов получили новые учебники, на страницы которых, вместо привычных героев, составители напечатали украинских ведущих — Тину Кароль и Сергея Притулу.

Фото на своей странице в facebook киевлянка Дарина Бакаева, пишет kp.ua.

"Когда просишь упростить программу, должен быть готов рассказать про то, кто такая Тина Кароль", написала пользовательница соцсети.

Кроме того, по биографии Тины Кароль и Сергея Притулы детей собираются учить устному-народному творчеству и семейно-бытовым песням.

Составители учебника предлагают рассмотреть фотографии и ответить на вопросы:

- Что вы знаете о представителях шоу-бизнеса, изображенных на фотографиях?

- Почему, по вашему мнению, современные ведущие иногда одеваются в народные костюмы?

- Идет ли им эта одежда?

- Какие преимущества и недостатки имеет народная одежда, по сравнению с народной, традиционной?

Сделайте вывод, почему нужно учить и беречь народное творчество наших предков: фольклор, традиции, обычаи, одежду и другое.

Единственное, родителей очень смущает что, дети не особо смотрят телевизор и не знают ведущих на примерах которых будут учить устному-народному творчеству и семейно-бытовым песням.

"Мама дорогая, шо делать, у меня ребенок тоже не смотрит телевизор!", написала Svetlana South на странице в facebook.

Напомним, Сергей Притула показал раритетный снимок с выпускного.