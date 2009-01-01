Тину Кароль вновь признали самой красивой в Украине

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал самым красивым.

Самые красивые Тина Кароль и Дима Комаров Viva.ua

В столичном Дворце "Украина" состоялась девятая церемония награждения победителей номинации "Viva! Самые красивые-2017".

Об этом пишет Сегодня.

С 2014 по 2016 год руководство издания приняло решение приостановить номинацию в связи с политической ситуацией в стране.

Ведущими премии в этом году стали — ведущий Александр Скичко, Оля Полякова, которая за время церемонии сменила четыре наряда, и ведущий Анатолий Анатолич.

На сцене в этот вечер выступили — Monatik, представители Украины на "Евровидение-2017" — группа O. Torvald, неожиданный тандем — балерина Екатерина Кухар, Александр Стоянов и группа Hardkiss, Тина Кароль, Pianoboy с песней "Родина", которую Катерина Гиленко из Лисичанска перевела на украинский язык, Alyosha и Кiev Tango Project, НеАнгелы — устроили жаркие танцы в клетке, Джамала и Morphom, певец Alekseev, Оля Полякова — появилась на сцене верхом на трехметровом зеркальном коне.

18 марта, певица Тина Кароль в третий раз стала самой красивой женщиной по версии "Viva!". Кароль становилась обладательницей этого титула в 2008 и 2009 году.

Во время благодарственной речи Кароль вспомнила своих коллег по сцене и не только. "Сегодня в этом зале так много женщин, которые меня вдохновляют — Джамала, которая объединила всю страну, ироничная Оля Полякова, пример красоты и стройности — Маша Ефросинина. Красавицы-мамочки Елена Кравец, Катя Осадчая, Ольга Фреймут. Надя Дорофеева и Дантес — самая красивая молодая пара. Для меня статуэтка в виде буквы "V" — символизирует мир", — сказала Тина.

"Для меня были особенные эти три года — невероятное испытание судьбой. И, конечно испытание, как гражданина Украины. Стойкость, выдержку, духовное наполнение, жизнелюбие – наверное, эти качества оценили читатели. Я поставила национальные интересы выше своих собственных. Впереди у меня большой тур по городам Украины", — отметила Тина Кароль на пресс-брифинге победителей.

Певица также попросила организаторов, больше ее не номинировать.

Ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров стал самым красивым по версии журнала "VIVA!".

Победительницей в специальной номинации "Гордость страны" стала Джамала. Певица посвятила награду своему жениху Бекиру. "Когда ты любишь, ты – самый красивый",- подчеркнула победительница "Евровидения".

Monatik стал победителем в специальной номинации "Прорыв года", а певицу Alyosha отметили наградой "Мама года" по версии "Viva!". Напомним, Alyosha и ее супруг Тарас Тополя воспитывают двоих сыновей — 3-летнего Романа и полуторагодовалого Марка.

Напомним, стало известно, как Тину Кароль с днем рождения поздравляли.