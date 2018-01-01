"Типа масон?". Одесская Барби похвасталась снимком в мистическом образе

Фото украинки в соцсети собрало тысячи лайков.

Валерия Лукьянова позировала в мистическом образе instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова , которую называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографию в мистическом образе.

Снимок был сделан в столице Мексики Мехико на стадионе, говорится на странице девушки в Instagram.

Фото собрало тысячи лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Причем тут черное солнце? Типа масон? Типа знаешь правду? Смешно смотреть", — считает dreictv.

"Очень необычное, классное фото", — написала allday3011. "Мне изначально показалось, что у тебя стрижка короткая. И знаешь, тебе идет…", — отметила ksserma.

Валерия Лукьянова позировала в мистическом образе instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.

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