"Типичная российская эстрада": Лепса засмеяли за пение под фанеру и пьяное падение

Артист не удержал равновесие и упал.

Артист дал концерт, посвященный 23 февраля Фото: sputnik-georgia.ru

В сети высмеяли выступление российского певца Григория Лепса, который пел 20 февраля на концерте в Нерюнгри (Якутия, Россия).

На видео, которое выложил телеграм-канал MDK, артист поет на сцене, но потом теряет равновесие и падает назад. Во время падения продолжала играть музыка со словами, и пользователи заподозрили Лепса в использование фонограммы.

"Лепс на своём концерте был настолько об***анный, что надел штаны задом наперёд и пел под фанеру. Типичная российская эстрада", - гласит подпись к видео выступления Лепса.

Телеграм-канал MDK сообщил о провальном выступлении Лепса Фото: Telegram MDK

По сообщению местных СМИ, концерт был посвящен Дню Защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля, и преподнесен в качестве подарка всем жителям столицы Южной Якутии от УК "Колмар". Концерт прошел с аншлагом, на нем присутствовало около 5 тысяч человек.

Ранее Григория Лепса внесли в "черный список".