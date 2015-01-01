ТНМК отметит Рождество концeртом и прeзeнтуeт новую пeсню

Для шоу группа готовит специальную программу, в которой не ограничится традиционными рождественскими песнями.
Для шоу группа готовит специальную программу, в которой не ограничится традиционными рождественскими песнями, а и презентуют новый трек.
Олег "Фагот" Михайлюта: "Есть четкое ощущение, что с каждым годом Рождество становится все важнее. В этот раз мы решили отпраздновать любимый праздник вместе"
К концерту "Різдво на майдані Конго" ТНМК готовит не только специальную рождественскую программу, но и много сюрпризов.
Совсем недавно группа Танок на майдане Конго отметила 20-й юбилей творчества группы концертом "ТНМК. 20 Сезонів".
Напомним, группа "СКАЙ" представила песню для "Евровидения".