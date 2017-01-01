"То ли девушки, то ли парни". В Таиланде Виталий Козловский прогулялся по "сексулице", фото

В Пхукете "она сама (или сам, или само) положила себе на грудь", утверждает певец.

Виталий Козловский прогуляля по “сексулице” в Пхукете instagram.com/vkozlovskiy

Известный украинский певец Виталий Козловский выложило в Сеть фотографии с "сексулицы" в таиландском Пхукете, на котором позирует то ли с девушками, то ли с переодетыми в девушек парнями.

Снимки были сделаны на Бангла роуд, исполнитель выложил их на своей странице в Instagram.

"Как вы думаете, это со мной две девушки? Или может два переодетых в девушек парня? Или, может, все-таки среди них одна девушка, а другой переодетый парень в девушку!??? Блин. Сам не понял P.S. Если что, то мою руку она сама (или сам, или само) положила себе на грудь! Ибо я б не посмел… #сексулица", — написал артист.

Виталий Козловский прогуляля по “сексулице” в Пхукете instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью — решил сбрить бороду, но сначала оставил усы. Позже певец полностью избавился от растительности на лице.