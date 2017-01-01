"То ли девушки, то ли парни". В Таиланде Виталий Козловский прогулялся по "сексулице", фото

В Пхукете "она сама (или сам, или само) положила себе на грудь", утверждает певец.
Снимки были сделаны на Бангла роуд, исполнитель выложил их на своей странице в Instagram.
"Как вы думаете, это со мной две девушки? Или может два переодетых в девушек парня? Или, может, все-таки среди них одна девушка, а другой переодетый парень в девушку!??? Блин. Сам не понял P.S. Если что, то мою руку она сама (или сам, или само) положила себе на грудь! Ибо я б не посмел… #сексулица", — написал артист.
Ранее Виталий Козловский поэкспериментировал над внешностью — решил сбрить бороду, но сначала оставил усы. Позже певец полностью избавился от растительности на лице.