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"То рогатка, то сральник": Ольга Бузова нарвалась на жесткую критику из-за откровенного фото

Сегодня, 17:31

Певица предстала на снимке практически обнаженной.

Ольга Бузова
Бузова не устает делиться пикантными фото с отдыха instagram.com/buzova86
Российская певица Ольга Бузова, которая отправилась отдыхать на Сейшельские острова, поделилась с фанатами очередным пикантным фото.

На снимке, который певица опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена на берегу практически голая с простыней, которая еле прикрывает ее попу.

В комментариях подписчики устроили настоящий разнос Бузовой, обвиняя ее в чрезмерной пошлости.

"Опять голая, да оденьте ее уже хоть кто-нибудь, надоело смотреть на голые жопы", "Позор, ни фигуры, ничего…ужас", "Выеб...те меня называется!!", "Капец, сфоталась бы уже голая с раздвинутыми ногами, надоело это тело", "То рогатка, то сральник", "Слишком перебор голых фото, и это смотрит отец", - возмущались подписчики.

Ольга Бузова
Певица предстала на снимке практически обнаженной instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова на отдыхе позировала абсолютно голой.

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Теги:  
Ольга Бузова, фото, голая, попа, фото
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