Тодоренко раззадорила фанатов снимком с Топаловым: фото

Своего спутника телеведущая назвала "фанатом".

Тодоренко любит провоцировать фанатов Instagram Регина Тодоренко

Известная украинская ведущая Регина Тодоренко , известная по тревел-проекту "Орел и решка", подогрела слухи о романе с российским поп-исполнителем Владом Топаловым.

"Сфоткалась с фанатом", - подписала она совместное фото в Instagram.

Фотография сделана в Лондоне, куда Тодоренко отправилась, чтобы отпраздновать свой день рождения. И, очевидно, особенный день в году телеведущая провела именно с Топаловым. На снимке пара выглядит счастливой, что спровоцировало массу догадок поклонников в комментариях.

"А чего прятаться? Сфоткалась с любимым", "Я пока не увижу у нее слово "любимый" и подтверждение, что они пара от нее, то не буду уверенна", "Он женат. Господи, угомонитесь", "Какой же он страшненький. Регина, зачем оно вам надо", "Красивая пара", "До последнего надеялась, что это неправда", - написали поклонники телеведущей.

Instagram Регина Тодоренко

Напомним, слухи о романе Тодоренко с Топаловым в прессе распростаняются уже довольно давно. Вместе с тем, всего год назад новый возлюбленный украинской телеведущей развелся с женой.

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