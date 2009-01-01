Тома Круза обвинили в гибели двух летчиков

Родственники погибших утверждают, что причиной гибели стало то, что актер заставлял пилотов совершать полеты чаще, чем это было нужно.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Родственники погибших утверждают, что причиной гибели стало то, что актер заставлял пилотов совершать полеты чаще, чем это было нужно. Происшествие случилось во время съемок фильма "Сделано в Америке" в 2015 году.
Том Круз, исполняющий главную роль в фильме, по заявлениям родственников пилотов виноват в их смерти. Они также утверждают, что актер поддерживал режиссера фильма Дага Лаймана, который увеличивал съемочный день, заставляя пилотов летать чаще, чем было ранее запланировано.
Самолет врезался в горы в Колумбии и двое пилотов, Алан Пурвин и Карлос Берл, погибли. Еще один пилот получил серьезную травму, из-за которой больше не сможет ходить.
Напомним, на съемках фильма "Дедпул 2" погибла женщина-каскадер.