Тома Круза обвинили в гибели двух летчиков

Родственники погибших утверждают, что причиной гибели стало то, что актер заставлял пилотов совершать полеты чаще, чем это было нужно.

Том Круз Вконтакте

Голливудского актера Тома Круза обвинили в смерти пилотов на съемочной площадке ленты "Сделано в Америке".

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Родственники погибших утверждают, что причиной гибели стало то, что актер заставлял пилотов совершать полеты чаще, чем это было нужно. Происшествие случилось во время съемок фильма "Сделано в Америке" в 2015 году.

Том Круз, исполняющий главную роль в фильме, по заявлениям родственников пилотов виноват в их смерти. Они также утверждают, что актер поддерживал режиссера фильма Дага Лаймана, который увеличивал съемочный день, заставляя пилотов летать чаще, чем было ранее запланировано.

Самолет врезался в горы в Колумбии и двое пилотов, Алан Пурвин и Карлос Берл, погибли. Еще один пилот получил серьезную травму, из-за которой больше не сможет ходить.

Напомним, на съемках фильма "Дедпул 2" погибла женщина-каскадер.