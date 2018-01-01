Топлес на пляже: "ангел" Victoria's Secret поделилась откровенными фото

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1 / 2 Жасмин Тукс поделилась откровенными фото (jastookes/instagram)

Супермодель выложила снимки из личного архива.

27-летняя Жасмин Тукс не стесняется в своем Instagram делиться эротическими фотографиями. Модель находится в прекрасной физической форме, и почти ежедневно радует поклонников очередной порцией кадров.

На одном откровенном фото Тукс запечатлена полностью без одежды, на пляже, на фоне красивых скал и моря. А на другом снимке супермодельпозирует в воде также топлес. Автором фото стал Дэвид Роемер.

Многие поклонники пишут Тукс хвалебные комментарии : "Естественная красота!", "Идеальная", "Просто богиня!".

Напмоним, Ким Кардашьян заставила дочь сфотографировать ее топлес.