Топлес за обеденным столом: Ким Кардашьян взволновала фанатов новым фото

Звезда реалити-шоу выложила провокационный снимок.

Ким Кардашьян поделилась новым фото kimkardashian/instagram

Американская теледива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным откровенным фото.

На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена топлес, поедая китайскими палочками лапшу. Грудь Ким удачно прикрыла рукой и тарелкой с едой.

Буквально за 16 часов снимок набрал более 2 миллионов лайков и сотни комментариев.

"Почему она ест без одежды?", "Ким продолжает нам напоминать, за что она стала известной", "Богатая, но нет футболки, чтобы надеть?", - писали фанаты.

Теледива не стесняется выкладывать откровенные снимки kimkardashian/instagram

Ранее Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью и осиной талией.