Топлес за обеденным столом: Ким Кардашьян взволновала фанатов новым фото

Звезда реалити-шоу выложила провокационный снимок.
На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена топлес, поедая китайскими палочками лапшу. Грудь Ким удачно прикрыла рукой и тарелкой с едой.
Буквально за 16 часов снимок набрал более 2 миллионов лайков и сотни комментариев.
"Почему она ест без одежды?", "Ким продолжает нам напоминать, за что она стала известной", "Богатая, но нет футболки, чтобы надеть?", - писали фанаты.
Ранее Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью и осиной талией.