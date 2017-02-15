Тори Спеллинг потратила на Baby Shower 40 тыс. долларов

Спонсором увеселений стала бабушка малыша, мама Тори.

Тори Спеллинг Instagram

не поскупилась на вечеринку в честь своего пятого ребёнка.

Об этом пишет starslife.

Сообщается, что звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" потратила не меньше 40 тысяч долларов. Спонсором увеселений стала бабушка малыша, мама Тори. Женщины ранее много спорили из-за миллионного наследства (речь идёт о 600 миллионах долларов), оставленного покойным отцом Спеллинг. Супруга забрала практически все деньги себе, и Тори осталась ни с чем. Мать не раз обвиняла дочь в транжирстве и считала его причиной её финансовых бед, но сбавлять обороты актриса не намерена.

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Бейби шауэр — вечеринка на честь ещё не рождённого сына Тори и Дина МакДэрмотта прошла 11 февраля в одном из отелей Бэль Эйр. Организацией вечеринки занималась широко известная в узких кругах ивент-агент Менди Уэйс, и мать Тори Кенди лично просила её об этом.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой устроила Baby Shower перед родами.