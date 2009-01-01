Тори Спеллинг рассекретила пол малыша

Стоит отметить, что у Тори Спеллинг и ее супруга Дина МакДермотта уже есть четверо совместных детей.

Тори Спеллинг, Instagram

Звезда популярного в 90-е сериала Беверли Хиллз 90210 Тори Спеллинг , которая вот-вот скоро станет матерью в пятый раз, поделилась новостью с поклонниками.

Об этом пишет ivona.

На своей соцстраничке дочь известного медиа-магната Аарона Спеллинга, сообщила, что у нее с мужем, Дином Макдермоттом, родится сын.

"Не могу дождаться встречи с тобой, маленький мужчина", — написала Тори в Сети и разместила фото, где она изображена с заметно округлившимся животом.

Instagram

Стоит отметить, что у Тори Спеллинг и ее супруга Дина МакДермотта уже есть четверо совместных детей. Две девочки — восьмилетняя Стелли и пятилетняя Хэтти. А также двое сыновей — девятилетний Лиам и четырехлетний Финн.

Напомним, ранее Мила Кунис и Эштон Катчер рассекретили пол будущего ребенка.