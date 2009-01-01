Тори Спеллинг рассекретила пол малыша

Стоит отметить, что у Тори Спеллинг и ее супруга Дина МакДермотта уже есть четверо совместных детей.
Об этом пишет ivona.
На своей соцстраничке дочь известного медиа-магната Аарона Спеллинга, сообщила, что у нее с мужем, Дином Макдермоттом, родится сын.
"Не могу дождаться встречи с тобой, маленький мужчина", — написала Тори в Сети и разместила фото, где она изображена с заметно округлившимся животом.
Стоит отметить, что у Тори Спеллинг и ее супруга Дина МакДермотта уже есть четверо совместных детей. Две девочки — восьмилетняя Стелли и пятилетняя Хэтти. А также двое сыновей — девятилетний Лиам и четырехлетний Финн.
Напомним, ранее Мила Кунис и Эштон Катчер рассекретили пол будущего ребенка.