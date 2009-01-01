Тори Спеллинг в пятый раз стала мамой

В семье 43-летний Спеллинг и ее супруга, актера Дина Макдермотта это третий мальчик.

Тори Спеллинг Instagram

Об этом пишет E!Online.

Мальчик появился на свет 2 марта в 2 часа ночи. Он весит 2,3 килограмма при росте 45 сантиметров. Малыша назвали Бо Дин.

"Мы бесконечно любим нашего малыша Бо. Это подарок небес, его братья и сестры тоже очень рады. Мы невероятно благодарны за такую прекрасную и здоровую семью", — сказано в сообщении Спеллинг и ее супруга.

В семье 43-летний Спеллинг и ее супруга, актера Дина Макдермотта это третий мальчик. Они уже воспитывают сыновей Лиама (9 лет) и Финна (4 года), а также дочерей Стеллу (8 лет) и Хэтти (5 лет). Также у актера есть 18-летний сын Джек от первого брака.

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Пара поженилась в 2006 году. Несколько лет назад стало известно об измене Макдермотта. Однако актриса нашла в себе силы простить неверного супруга. По ее словам, сейчас в семье царит полная гармония.

Напомним, бывшая солистка Spice Girls родила сына и назвала его в честь Джорджа Майкла.